В России рекордно упали продажи автомобилей

В России продажи новых машин за первые 5 месяцев 2025 года снизились по сравнению с январем-маем 2024 года на 28%, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпромторга РФ.

«Продажи новых автомобилей — легковых и легких коммерческих, а также грузовиков и автобусов — уменьшились в России в январе — мае 2025 года по сравнению с таким же периодом годом ранее на 28% и составили 506,5 тыс. штук», - говорится в сообщении агентства.

Так, продажи легковых машин составили 437,1 тыс. (-26%), LCV - 41,7 тыс. (-17%), грузовиков — 23,5 тыс. (-52%) и автобусов — 4,3 тыс. (-53%). Кроме того, за отчетный период на 10% упали продажи российских автомобилей.

До этого «Коммерсантъ» сообщил, что российские дилеры начали распродавать новые китайские автомобили со скидками до миллиона рублей.

«Затоваривание складов дилеров привело к значительным скидкам на новые китайские автомобили: диапазон дисконтов варьируется от 150 тыс. до 1 млн руб. по разным моделям. Компании стремятся разгрузить стоки, которые в условиях высокой ставки ЦБ содержать становится крайне дорого», — сообщает издание.

Также сообщалось, что японский концерн Toyota возобновил продажи машин через свой дочерний дилерский центр в Москве. Среди моделей, которые поставляются с заводов Японии и Китая, — популярные Camry, RAV4, Land Cruiser Prado и Land Cruiser 300. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что в России резко снизились продажи китайских автомобилей.