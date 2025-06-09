На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Автоэксперт рассказала, как не испортить лакокрасочное покрытие машины летом

Pravda.Ru: правильное мытье машины поможет не испортить лакокрасочное покрытие
close
Mariya Surmacheva/Shutterstock/FOTODOM

Летом водителям не стоит мыть автомобиль под прямыми лучами солнца, чтобы не испортить лакокрасочное покрытие. Об этом Pravda.Ru рассказала директор по сервису компании «РОЛЬФ» Юлия Трушкова.

По ее словам, это может грозить появлением разводов, пятен, а также образованием «паутинки» (микротрещин лака). Эксперт также не советует оставлять загрязнения надолго, потому что на фоне жары пятна могут «въедаться» в покрытие. Мыть авто лучше раз в 7–10 дней, при этом важно использовать защитные составы: воск, полироль, керамику, чтобы уменьшить прилипание пыли и сделать поверхность менее подверженной выгоранию.

Трушкова добавила, что парковать машину лучше в тени, потому что солнце может негативно воздействовать на нее.

Руководитель экспертной компании LEM solution Евгений Ладушкин до этого говорил, что езда на автомобиле по раскаленному асфальту в очень жаркую погоду может быть опасна из-за риска того, что шины перегреются сильнее, чем это допустимо. Это грозит ухудшением управляемости машины, объяснил он.

Ранее были названы пять правил по выбору автомобиля с пробегом в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами