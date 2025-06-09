Автоэксперт рассказала, как не испортить лакокрасочное покрытие машины летом

Летом водителям не стоит мыть автомобиль под прямыми лучами солнца, чтобы не испортить лакокрасочное покрытие. Об этом Pravda.Ru рассказала директор по сервису компании «РОЛЬФ» Юлия Трушкова.

По ее словам, это может грозить появлением разводов, пятен, а также образованием «паутинки» (микротрещин лака). Эксперт также не советует оставлять загрязнения надолго, потому что на фоне жары пятна могут «въедаться» в покрытие. Мыть авто лучше раз в 7–10 дней, при этом важно использовать защитные составы: воск, полироль, керамику, чтобы уменьшить прилипание пыли и сделать поверхность менее подверженной выгоранию.

Трушкова добавила, что парковать машину лучше в тени, потому что солнце может негативно воздействовать на нее.

Руководитель экспертной компании LEM solution Евгений Ладушкин до этого говорил, что езда на автомобиле по раскаленному асфальту в очень жаркую погоду может быть опасна из-за риска того, что шины перегреются сильнее, чем это допустимо. Это грозит ухудшением управляемости машины, объяснил он.

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