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Россиян предупредили об опасности езды по раскаленному асфальту

Автоэксперт Ладушкин: раскаленный асфальт и жара могут перегреть шины автомобиля
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Depositphotos

Езда на автомобиле по раскаленному асфальту в очень жаркую погоду может быть опасна из-за риска того, что шины перегреются сильнее, чем это допустимо, предупредил руководитель экспертной компании LEM solution Евгений Ладушкин. Это грозит ухудшением управляемости машины, объяснил он RT.

«Шина автомобиля перегревается при движении по разогретому асфальту. На покрышку также действует температура от тормозных механизмов, которые ее нагревают», — отметил специалист.

Он добавил, что воздействует на колеса и общая температура воздуха, так как при сильной жаре покрышки просто не успевают остыть. Многое здесь зависит от качества резины – чем она лучше, тем эффективнее будет сопротивляться таким неблагоприятным условиям.

Перегревание резины грозит ухудшением управляемости машины, сами шины становятся слишком мягкими и могут повредиться даже от небольшого камня. Причем при нормальной температуре воздуха такой предмет ее бы не пробил, но из-за жары покрышки более уязвимы, заключил автоэксперт.

Напомним, вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр отмечал, что в жару важно тщательно следить за температурой в салоне автомобиля, а также за состоянием кондиционера (уровнем фреона, отсутствием протечек) и чистотой радиатора. Он предупредил, что, если не хватает антифриза, может произойти какая-то протечка, машина перегреется и есть большой риск поломки.

Ранее были названы пять предметов, которые нельзя оставлять в салоне авто в жару.

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