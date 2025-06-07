Названы пять правил по выбору автомобиля с пробегом в России

Россиянам, которые решили приобрести подержанный автомобиль, следует обратиться к опытному автоподборщику. Такую рекомендацию в разговоре с «Лентой.ру» дал главный редактор сетевого автомобильного издания Quto Максим Ракитин.

«Автомобиль нужно проверять по всевозможным имеющимся базам. Нужно запросить у владельца VIN, потому что очень часто в объявлениях указаны подставные VIN. Это нужно сделать еще до поездки, чтобы собрать максимально информацию», — заявил эксперт.

Он добавил, что во время осмотра машины необходимо сравнить маркировочные таблицы с VIN-номером, который дал продавец. Для проверки технического состояния машины нужно провести диагностику. Помимо этого, Ракитин посоветовал осмотреть машину на подъемнике, чтобы исключить «четвертную» сварку.

До этого сообщалось, что россияне чаще всего заказывают для доставки из-за границы среднеразмерные кроссоверы немецких марок, если сумма на покупку автомобиля достигает 5 млн рублей.

Среди популярных можно выделить Kia Mohave и Toyota Highlander, говорят эксперты. Машины примелькались, но все равно интерес к ним в России не снижается. В последнее время также пользуются спросом обновленные кроссоверы Hyundai Palisade. Они умещаются в бюджет 4–4,5 млн рублей.

Ранее российские дилеры рассказали, на сколько еще хватит запасов автомобилей на складах.