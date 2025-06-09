В Казахстане босая женщина булыжником разбила такси, и это попало на видео

В Казахстане на видео попало, как женщина кинула булыжник в автомобиль

В Казахстане женщина камнем разбила стекла автомобиля такси. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Москвы».

«Когда таксист включил «ожидание» раньше приезда», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как босая женщина бросает камень в автомобиль и пробивает им стекло. Далее она достает булыжник и разбивает им заднее стекло машины, а после — боковое.

До этого на Филиппинах ребенок вывалился из лопнувшего живота женщины в момент ДТП. Уличная камера запечатлела инцидент на видео. На кадрах видно, как беременная женщина стоит на пешеходном переходе, где ее сбивает автомобиль. От удара пострадавшая отлетает в сторону, в этот момент из ее живота вылетает ребенок, которого переезжает машина.

По информации канала, в результате столкновения живот беременной женщины лопнул и оттуда выпал ребенок.

Также сообщается, что за рулем сбившего женщину автомобиля был человек, не имеющий водительского удостоверения.

Ранее кульбит мотоциклиста на МКАД после удара об авто попал на видео.