Эксперт оценил идею разрешить мотоциклистам ездить по «выделенке»

Предоставлять мотоциклистам право ездить по специальным полосам, выделенным для общественного транспорта, — это опасная идея, считает автоэксперт и автожурналист Андрей Осипов. Это создает условия для непредсказуемого соседства самых крупных и самых небольших участников дорожного движения, объяснил он 360.ru

Мотоциклистам вполне хватает двух рядов для движения, так как они хорошо справляются с транспортным потоком. При этом сами владельцы такого вида транспорта говорят, что стараются не ездить между рядами, двигаясь в общих рядах с автомобилями, подчеркнул Осипов.

«По самой белой разметке они не ездят, это опасно. Любой мотоциклист знает, что она скользкая, особенно в дождь, поэтому он все равно смещается в одну или другую полосу», — пояснил он.

Если же им предоставят право на езду по выделенным полосам, то получится, что в одном ряду окажутся «самые маленькие» и «самые большие» участники дорожного движения. Это создаст непредсказуемые ситуации, так как одновременно рядом будут ехать такси, мотоциклы, автобусы и троллейбусы, считает автоэксперт.

«Поэтому такое соседство мне представляется опасным», — заключил специалист.

Напомним, Национальный автомобильный союз обратился в МВД с инициативой разрешить мотоциклистам по выделенным для автобусов, троллейбусов и такси. По мнению президента НАС Антона Шапарина, они не создадут значительных сложностей для такого транспорта, так как данные полосы значительную часть времени или пустуют вовсе, или загружены минимально, но при этом водители мотоциклов смогут двигаться по таким полосам в безопасности.

Ранее сообщалось, что штрафы за шумные авто и мотоциклы в РФ планируют увеличить в 10 раз.