На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эксперт оценил идею разрешить мотоциклистам ездить по «выделенке»

Автоэксперт Осипов: делить одну полосу с автобусами и такси байкерам опасно
close
Bulkin Sergey/Global Look Press

Предоставлять мотоциклистам право ездить по специальным полосам, выделенным для общественного транспорта, — это опасная идея, считает автоэксперт и автожурналист Андрей Осипов. Это создает условия для непредсказуемого соседства самых крупных и самых небольших участников дорожного движения, объяснил он 360.ru

Мотоциклистам вполне хватает двух рядов для движения, так как они хорошо справляются с транспортным потоком. При этом сами владельцы такого вида транспорта говорят, что стараются не ездить между рядами, двигаясь в общих рядах с автомобилями, подчеркнул Осипов.

«По самой белой разметке они не ездят, это опасно. Любой мотоциклист знает, что она скользкая, особенно в дождь, поэтому он все равно смещается в одну или другую полосу», — пояснил он.

Если же им предоставят право на езду по выделенным полосам, то получится, что в одном ряду окажутся «самые маленькие» и «самые большие» участники дорожного движения. Это создаст непредсказуемые ситуации, так как одновременно рядом будут ехать такси, мотоциклы, автобусы и троллейбусы, считает автоэксперт.

«Поэтому такое соседство мне представляется опасным», — заключил специалист.

Напомним, Национальный автомобильный союз обратился в МВД с инициативой разрешить мотоциклистам по выделенным для автобусов, троллейбусов и такси. По мнению президента НАС Антона Шапарина, они не создадут значительных сложностей для такого транспорта, так как данные полосы значительную часть времени или пустуют вовсе, или загружены минимально, но при этом водители мотоциклов смогут двигаться по таким полосам в безопасности.

Ранее сообщалось, что штрафы за шумные авто и мотоциклы в РФ планируют увеличить в 10 раз.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами