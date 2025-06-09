Названы 5 самых дешевых отечественных кроссоверов и внедорожников

В России самым дешевым новым отечественным автомобилем в категории кроссоверы и внедорожники стала Lada Niva Legend, сообщает портал «Автоновости дня». На данный момент цены на автомобиль начинаются от 1 млн рублей.

На втором месте находится Lada Niva Travel. В базовой комплектации автомобиль стоит 1,3 млн рублей. Третье место занимает УАЗ «Хантер» с ценой за стандартную версию 1,51 млн рублей.

На четвертом и пятом местах в рейтинге самых дешевых российских кроссоверов и внедорожников находятся УАЗ «Патриот» и «Москвич 3». Цены на эти автомобили — 1,68 млн рублей и 1,7 млн рублей соответственно.

До этого «Коммерсантъ» сообщил, что российские дилеры начали распродавать новые китайские автомобили со скидками до миллиона рублей.

«Затоваривание складов дилеров привело к значительным скидкам на новые китайские автомобили: диапазон дисконтов варьируется от 150 тыс. до 1 млн руб. по разным моделям. Компании стремятся разгрузить стоки, которые в условиях высокой ставки ЦБ содержать становится крайне дорого», — сообщает издание.

Ранее была названа средняя цена китайского автомобиля в России.