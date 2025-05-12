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Российский турист прыгнул с пирса отеля в Турции и впал в кому

ГК РФ в Анталье: решается вопрос об эвакуации в РФ впавшего в кому туриста
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Telegram-канал «SHOT»

Турист из Москвы впал в кому после прыжка с пирса отеля в Турции. Врачи планируют провести 29-летнему мужчине дорогостоящее лечение, однако Генконсульство РФ решает вопрос о медицинской эвакуации пострадавшего в Россию, пишет РИА Новости, ссылаясь на ГК.

Как сообщает Telegram-канал SHOT , мужчина прыгнул с пирса в воду, но глубина оказалась маленькой, и при ударе он получил тяжелые травмы. Турецкие медики уже сделали россиянину одну операцию, планируется второе вмешательство. По предварительным подсчетам, лечение обойдется в $20 тысяч (около 1,6 млн рублей).

По данным канала, турфирма и отель не собираются помогать семье с оплатой. Страховая компания также не выплатила компенсацию.

В российском Генконсульстве в Анталье заявили, что находятся на связи с матерью пострадавшего.

«‎Сотрудник генконсульства планирует в ближайшее время посетить россиянина в больнице и провести беседу с руководством больницы относительно дальнейшего лечения и возможности медицинской эвакуации на родину»‎, — сказали в Генконсульстве.

В конце апреля сообщалось, что тайские врачи отказались оперировать попавшую в ДТП гражданку РФ, пока она не заплатит $10 тыс. По данным SHOT, из-за отсутствия у россиянки медицинской страховки врачи не делали операцию и не давали ей разрешения на вылет в РФ. Когда спустя три дня девушке удалось вернуться на родину для того, чтобы сделать операцию, у нее уже развился некроз кожи. Ей в ногу вставили штифт, ходить она сможет через несколько месяцев.

Ранее россиянин впал в кому после инфаркта в аэропорту Таиланда.

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