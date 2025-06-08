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Юго-запад МКАД парализован из-за крупной аварии

На внешней стороне МКАД столкнулись два грузовика, движение затруднено
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«Газета.Ru»

В Москве на внешней стороне МКАД произошло ДТП с грузовиками, из-за этого образовалась большая пробка, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По его словам, два грузовика столкнулись перед поворотом на Северное Бутово. Сейчас движение транспорта перекрыто на всех полосах, кроме одной. На место аварии прибыли три скорых и полиция.

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«Газета.Ru»

Утром в Санкт-Петербурге перевернувшийся легковой автомобиль затруднил движение транспорта на КАД (Кольцевой автомобильной дороге). На 116-м километре столкнулись две легковых машины. Одна из них получила незначительные повреждения, а другая опрокинулась на крышу. На опубликованных в сети кадрах видно, что второй автомобиль находился на проезжей части. Дорожные службы эвакуировали поврежденный автомобиль, но движение на месте аварии было затруднено. Там образовалась километровая пробка.

До этого на 26-м км МКАД мотоциклист врезался в остановившуюся машину. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как мотоцикл на скорости врезается в остановившуюся машину, при этом остальные автомобили объезжают транспорт. После удара мотоциклист подлетает, переворачивается в воздухе и падает на проезжую часть.

Ранее на видео попал грузовик, который впечатал машину в отбойник МКАД.

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