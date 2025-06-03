На видео попал грузовик, который впечатал машину в отбойник МКАД

На МКАД грузовик разбил автомобиль об ограждение и попал на видео

На МКАД в Москве грузовик врезался в легковой автомобиль, а затем пересек проезжую часть и едва не перевернулся. Видеозапись ДТП опубликовал Telegram-канал «СпецДорПроект».

Авария произошла 17 мая на 88-м километре МКАД. На кадрах видно, что легковой автомобиль темного цвета замедляется и перестраивается из второго ряда в крайний правый. Водитель при этом включил аварийную сигнализацию. В правом ряду в заднюю часть легковой машины врезался фургон, который ехал на большой скорости.

От удара легковая машина врезалась в отбойник трассы справа, а фургон справа налево пересек проезжую часть и едва не опрокинулся. Его водитель смог справиться с ситуацией и погасить занос.

До этого стало известно, что движение на МКАД заблокировала крупная авария.

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