Сибиряк избил пенсионера в троллейбусе, и это попало на видео

В Новосибирске пассажир избил пенсионера в общественном транспорте из-за замечания. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

«Дебошир пил в пятом троллейбусе и громко матерился. Пожилой мужчина отчитал маргинала, а тот начал хамить и распускать руки. На глазах у своей девушки. Они вышли на улицу на пересечении Красного и Фрунзе, где драка продолжилась», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как мужчины начинают драку в общественном транспорте, после чего выходят из троллейбуса и продолжают конфликт на остановке, в этот момент транспорт уезжает.

До этого сообщалось, что в Краснодаре две пассажирки подрались в общественном транспорте. На опубликованных в сети кадрах видно, как пенсионерка кричит и просит краснодарку подержать ее сумку, на что получает отрицательный ответ. В результате конфликта между пассажирками начинается драка. На записи также слышно, как люди предлагают вызвать сотрудников правоохранительных органов.

Ранее барнаулец избил школьника в автобусе, и это попало на видео.