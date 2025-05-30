Недавно вышедший из тюрьмы Ефремов готовится сыграть главную роль

Mash: Ефремов вернется к съемкам и уже готовится сыграть главную роль

Актер Михаил Ефремов планирует сыграть главную роль после выхода из колонии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Михаил Ефремов вернется к съемкам и уже готовится сыграть главную роль в фильме. Недавно вышедший из колонии актер подписал контракт на сумму 13 млн рублей», — говорится в сообщении.

По информации канала, Ефремов подписал договор после прошедших переговоров. Кроме того, актер уже получил депозит около четырех млн рублей.

Также сообщается, что съемки начнутся в августе 2025 года в Беларуси. До этого времени Михаилу Ефремову нужно позаботиться о своем здоровье и «встать на ноги». По словам близких, он планировал заняться своим восстановлением после выхода из тюрьмы.

9 апреля актер Михаил Ефремов освободился из Белгородской колонии по УДО. По словам его адвоката Юрия Падалко, артиста решили вывезти в Москву тайно, чтобы избежать толпы журналистов. Юрист отметил, что вскоре Ефремов планирует вернуться к актерской деятельности.

Ранее актер Кучера высказался об аварии с Ефремовым.