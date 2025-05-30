На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Автомобили
Размер текста
А
А
А

Недавно вышедший из тюрьмы Ефремов готовится сыграть главную роль

Mash: Ефремов вернется к съемкам и уже готовится сыграть главную роль
close
Сергей Пятаков/РИА Новости

Актер Михаил Ефремов планирует сыграть главную роль после выхода из колонии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Михаил Ефремов вернется к съемкам и уже готовится сыграть главную роль в фильме. Недавно вышедший из колонии актер подписал контракт на сумму 13 млн рублей», — говорится в сообщении.

По информации канала, Ефремов подписал договор после прошедших переговоров. Кроме того, актер уже получил депозит около четырех млн рублей.

Также сообщается, что съемки начнутся в августе 2025 года в Беларуси. До этого времени Михаилу Ефремову нужно позаботиться о своем здоровье и «встать на ноги». По словам близких, он планировал заняться своим восстановлением после выхода из тюрьмы.

9 апреля актер Михаил Ефремов освободился из Белгородской колонии по УДО. По словам его адвоката Юрия Падалко, артиста решили вывезти в Москву тайно, чтобы избежать толпы журналистов. Юрист отметил, что вскоре Ефремов планирует вернуться к актерской деятельности.

Ранее актер Кучера высказался об аварии с Ефремовым.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами