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Ростовчанин кинулся с автоматом на людей после замечания о парковке, и это попало на видео

Mash: водитель кинулся на ростовчан с автоматом за замечание о парковке
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Telegram-канал «Don Mash»

В Ростове-на-Дону водитель напал с автоматом на людей после замечания о парковке на тротуаре. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

«Это случилось в Военведе. Одна из пострадавших, Виталия, работает рядом. Водитель, по ее словам, не первый раз ставил машину как попало. В очередной раз девушка сказала ему, что вызовет ГАИ. В ответ услышала угрозы», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент на видео. На кадрах видно, как мужчина толкает ростовчанина на землю, после чего к конфликтующим подбегают люди. Один из очевидцев пытается убрать оружие, но мужчина начинает кричать.

До этого сообщалось, что в Челябинске водитель устроил дрифт на оживленной дороге. На кадрах видно, как легковой автомобиль выполняет опасные маневры на проезжей части, где едут машины и мотоциклы.

По информации канала, «любитель экстрима» мог спровоцировать ДТП в момент дрифта. Также сообщается, что в результате произошедшего никто не пострадал.

Ранее жесткий кульбит мотоциклиста на МКАД после удара об авто попал на видео.

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