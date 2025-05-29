Видео: в Дагестане школьники устроили гонки с гаишниками после последнего звонка

В Дагестане на видео попало, как выпускники устроили гонки с гаишниками

В Дагестане школьники устроили гонки с сотрудниками ДПС после последнего звонка. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Россия».

«На требование остановиться парни не отреагировали, а 15-летний юноша лишь еще сильнее нажал педаль газа. В итоге школьники выбежали из машины и бросились врассыпную, но уйти от полиции не смогли», — говорится в сообщении.

По информации канала, всех участников инцидента доставили в отдел полиции, где нарушители принесли свои извинения. На родителей несовершеннолетнего водителя оформили протокол за ненадлежащее исполнение обязанностей.

До этого сообщалось, что во Владивостоке тысячи пчел атаковали припаркованную машину.

«В районе Очаковской тысячи пчел облюбовали чей-то автомобиль. Насекомые, словно ковер, накрыли заднюю часть Тойоты», — говорится в публикации.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, что насекомые находятся на задней части белого автомобиля. Кроме того, на записи видно, что пчелы летают вокруг машины.

Ранее игнорирующие ПДД лоси убегали от гаишников и попали на видео.