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Инвалид устроил дрифт с таранами на «Жигулях» и попал на видео

В Орле инвалид на костылях устроил дрифт на «Жигулях» и попал на видео

В Орле инвалид на «Жигулях» устроил дрифт с тараном. Видео произошедшего опубликовал Telegram-канал 112.

«Инвалид на костылях устроил «Кармагеддон» в Орле <...> Гонщик зацепил несколько авто, вспахал газон и тротуар <...> а потом, как ни в чем не бывало, пошел домой. Но случайно прокомментировал свою езду на камеру домофона», — говорится в публикации.

На ролике с домофона мужчина говорит женщине, что ехал «без номеров», поэтому наказание ему не грозит.

До этого в Приморском крае в городе Владивостоке мужчины устроили драку из-за инвалидного места на парковке. По информации канала, владивостокец припарковал свой автомобиль на месте, предназначенном для инвалидов. Местные жители попросили водителя убрать машину, но тот начал агрессивно себя вести, а после – устроил драку.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как мужчины дерутся на парковке, при этом один из конфликтующих с особой силой толкает своего оппонента.

Ранее пожилая москвичка с палкой шла по проезжей части среди автомобилей, и это попало на видео.

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