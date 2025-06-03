На видео попало, как в Германии дотла сгорел редчайший суперкар Mercedes

В Германии редчайший суперкар Mercedes One сгорел дотла и попал на видео

В Германии сгорел дотла редчайший суперкар Mercedes-AMG One, сообщает Carscoops.

«Точная причина пожара остается неизвестной, поскольку в Интернете продолжают циркулировать предположения. Mercedes рассчитывает провести тщательное расследование, а другие владельцы теперь внимательно следят за ситуацией», — отмечается в публикации.

На видеозаписи с пожаром видно, что огонь сначала охватил заднюю часть автомобиля. На место происшествия прибыли пожарные, для ликвидации пожара также пришлось перекрыть часть дороги. От автомобиля в результате остался только каркас кузова, пропитанный огнезащитным составом.

Двухместный спортивный автомобиль снабжен гибридной силовой установкой мощностью 1049 л.с. на основе бензинового мотора V6 — как у болидов «Формулы-1». Серийное производство автомобиля стартовало в 2022 году, на данный момент выпущено 275 экземпляров. Его цена — от €2,27 млн (₽205,2 млн).

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