Владивостокцы подрались из-за инвалидного места на парковке, и это попало на видео

Во Владивостоке на видео попала драка из-за инвалидного места на парковке

Во Владивостоке мужчины подрались из-за инвалидного места на парковке. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Приморья и Владивостока».

«Во Владивостоке на Нейбута чудак бросился с кулаками за замечание о парковке на инвалидном месте», — говорится в сообщении.

По информации канала, мужчина припарковал свой автомобиль на месте, предназначенном для инвалидов. Местные жители попросили владивостокца убрать машину, но тот начал агрессивно себя вести, а после – устроил драку.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как мужчины дерутся на парковке, при этом один из конфликтующих с особой силой толкает своего оппонента.

Также сообщается, что нарушитель так и не убрал свой автомобиль и остался безнаказанным.

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