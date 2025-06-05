Пожилая москвичка с палкой шла по проезжей части среди автомобилей, и это попало на видео

В Москве на видео попало, как пенсионерка с палкой шла по проезжей части

В Москве пожилая женщина шла по проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

«Москва, Зеленоград», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как пожилая женщина с сумкой и палкой идет по дорожной разметке, при этом рядом с пешеходом проезжают автомобили.

До этого в Приморском крае в городе Владивостоке мужчины устроили драку из-за инвалидного места на парковке. По информации канала, владивостокец припарковал свой автомобиль на месте, предназначенном для инвалидов. Местные жители попросили водителя убрать машину, но тот начал агрессивно себя вести, а после – устроил драку.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как мужчины дерутся на парковке, при этом один из конфликтующих с особой силой толкает своего оппонента.

Также сообщается, что нарушитель так и не убрал свой автомобиль и остался безнаказанным.

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