В Краснодаре Kia влетела в торговый центр, есть пострадавшие

В Краснодаре Kia протаранила торговый центр, два человека пострадали

В Краснодаре «легковушка» протаранила здание торгового центра. Об этом пишет местная полиция в своем Telegram-канале.

«Водитель (мужчина) каршерингового автомобиля марки Nissan <...> проехал на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с автомобилем марки Kia <...> Kia наехала на бордюрный камень, а затем здание ТЦ», — говорится в публикации.

Автомобиль Nissan же наехал на бордюрный камень. Водитель и пассажир машины Kia получают медицинскую помощь. Обстоятельства ДТП уточняются.

До этого в Лиманском районе Астраханской области произошло столкновение легкового автомобиля с бензовозом, в результате чего не выжили трое сотрудников полиции. Инцидент случился на трассе Р-215 Астрахань – Махачкала.

В аварии оказались задействованы автомобиль Lada Granta и грузовик с топливом. Все жертвы находились в легковом автомобиле.

Ранее в Петербурге большегруз снес девять машин, три человека пострадали.