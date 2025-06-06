В Петербурге большегруз снес девять машин, три человека пострадали

В Петербурге грузовик столкнулся с девятью автомобилями

В Петербурге произошла массовая авария с участием большегруза. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел на 29-м километре внутреннего кольца КАД. По данным полиции, 36-летний водитель перевозившего песок грузовика въехал в девять машин, которые стояли на полосе с целью съезда в Мурино.

«В результате ДТП пострадали три человека: один из них госпитализирован в тяжелом состоянии, еще двое – в состоянии средней степени тяжести», – сообщается в публикации.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, которая поможет выяснить обстоятельства произошедшего.

Как рассказали очевидцы ДТП, мужчина за рулем грузовика не успел среагировать на пробку, которая возникла у съезда.

После аварии на месте образовалась крупная пробка. Свидетели добавили, что одного из пострадавших увезли на машине реанимации «истекающим кровью».

Ранее в Германии автомобиль врезался в группу школьников.