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В Госдуме обсудят повышение штрафов за отсутствие автокресел

Госдума в июне обсудит повышение штрафов за перевозку детей без автокресел

Госдума в июне рассмотрит законопроект о повышении штрафов за перевозку детей без автокресел. Об этом говорится в карточке документа, опубликованной в думской электронной базе.

«Включить законопроект в примерную программу (весенняя сессия; 2025; июнь)», — указано в базе.

С инициативой выступили председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов и член комитета Игорь Тресков. В документе предлагается увеличить штраф для граждан с 3 тыс. до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — с 25 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических — со 100 тыс. до 200 тыс. рублей.

Правительство поддержало законопроект, но рекомендовало дополнить его обоснованием предлагаемого размера административных санкций.

Ранее Мосгордума призвала отбирать слишком шумные автомобили.

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