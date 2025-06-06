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В Москве водителей такси начнут наказывать за отсутствие аттестации с 6 июня

В Москве таксистов начнут проверять на наличие аттестации с 6 июня
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BreizhAtao/Shutterstock/FOTODOM

В Москве водителей автомобилей такси начнут проверять на наличие аттестации с 6 июня, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта. За ее отсутствие предусмотрен штраф 5 тыс. рублей.

«Рейды будут проводить инспекторы МАДИ вместе с сотрудниками Госавтоинспекции. Штраф за отсутствие аттестации — 5 тыс. руб. (ст. 10.14 КоАП Москвы)», — отметил в дептрансе.

О том, что мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон, который вводит штрафы в размере 5 тыс. рублей для таксистов, не прошедших аттестацию на знание правил работы и города.

В нем отмечается, что наказание распространится на водителей, которые не подтвердили свои знания расположения транспортной инфраструктуры, достопримечательностей, спортивных и медицинских организаций. Также водители обязаны помнить порядок действий в чрезвычайной ситуации и правила перевозки багажа легковым такси.

Таксисты могут сдать тест в любой удобный день онлайн через систему КИС «АРТ» и очно — в аттестационном центре.

Ранее были названы 8 автомобилей, которые допустят к работе в такси.

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