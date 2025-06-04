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«Два мегамозга» устроили огненное шоу из машин соседей в ХМАО и попали на видео

В ХМАО молодые люди хотели насладиться горением бензина и подожгли авто соседей

В Нефтеюганске молодые люди решили посмотреть, как горит бензин, и сожгли соседские машины. Об этом пишет Telegram-канал 112.

«Ровные пацанчики 23 и 15 лет отроду выпросили у соседа Citroen, чтобы пофорсить по ночному городу. Но бензина хватило ненадолго, тачка встала, и приятели отправились с канистрой на ближайшую заправку. Купили топливо и начали кормить «железного коня», — говорится в публикации.

Во время заправки молодые люди разлили на землю бензин, после чего один из них решил посмотреть, как он будет гореть. В итоге начался пожар — загорелась иномарка, а после огонь перекинулся на рядом стоящую Lada Niva.

Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание, однако машины восстановлению не подлежат. Выяснилось, что семья подростка стоит на профилактическом учете.

До этого в Германии сгорел дотла редчайший суперкар Mercedes-AMG One.

На видеозаписи с пожаром видно, что огонь сначала охватил заднюю часть автомобиля. На место происшествия прибыли пожарные, для ликвидации пожара также пришлось перекрыть часть дороги. От автомобиля в результате остался только каркас кузова, пропитанный огнезащитным составом.

Ранее стало известно, что в России отзовут почти 100 тыс. Hyundai из-за риска пожаров.

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