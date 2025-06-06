Вторую за день машину с подозрительным предметом осматривают кинологи в Москве

Baza: вслед за Kia в Москве найдена BMW с подозрительным предметом

На западе Москвы найден второй за день автомобиль с подозрительным предметом, сообщает Telegram-канал Baza.

«Еще одна машина с подозрительным предметом в Москве — по данным «Базы», кинологи проверяют БМВ, припаркованный у дома на Молодогвардейской улице», — отмечается в публикации.

Под днищем BMW обнаружен подозрительный сверток, уточняет Life со ссылкой на SHOT.

Очевидцы рассказали, что на месте обнаружения подозрительного предмета работает полиция.

Молодогвардейская улица расположена в Западном административном округе Москвы, к ней примыкает улица Леси Украинки, на которой саперы обезвредили подозрительный предмет под днищем Kia Optima.

Ранее крымский депутат резко опроверг информацию о том, что Kia с подозрительным предметом под днищем принадлежит ему.