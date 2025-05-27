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В Москве робот-сапер снял подозрительную коробку с Toyota военного

В Москве робот-сапер снял коробку с внедорожника Toyota, принадлежащего военному
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Telegram-канал SHOT

В Москве робот-сапер сумел снять коробку с днища внедорожника Toyota, который принадлежит офицеру ВДВ. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

«Робот-сапер снял подозрительную коробку с днища внедорожника московского военного и погрузил ее во взрывозащитный контейнер. Все выдохнули», — говорится в публикации.

На размещенных кадрах видно, как робот подъезжает к взрывозащитному контейнеру и кладет туда коробку.

27 мая на Ленинском проспекте в Москве недалеко от станции метро «Тропарево» под днищем автомобиля Toyota Land Cruiser Prado обнаружили коробку. На место инцидента прибыли сотрудники оперативных служб и кинологи с собаками.

По предварительной информации, владельцем белого автомобиля является 54-летний офицер ВДВ.

Также, как говорят очевидцы, несколько дней назад внедорожник был исписан оскорбительной надписью неизвестными людьми.

Ранее челябинка рассказала, как ее окатило фонтаном кипятка в автобусе.

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