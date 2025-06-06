Автоэксперт объяснил резкий рост интереса россиян к покупке машин в лизинг

В России отмечается падение продаж новых автомобилей, но при этом резко вырос спрос на покупку в лизинг подержанных машин. Так жители приобретают недоступные на рынке марки авто, а главная причина роста спроса на подобные сделки – стремительное подорожание машин, объяснил 360.ru автоэксперт Андрей Осипов.

«Когда у людей заканчиваются деньги, а цены на автомобили растут такими темпами, что сами транспортные средства становятся попросту недоступными, люди переключаются на сегмент поддержанных автомобилей, — пояснил специалист. — Сейчас не хватает денег и на них, поэтому на сцену выходит тот самый операционный лизинг для физических лиц».

Больше всего россияне проявляют интерес к японским, корейским и европейским маркам машин, в том числе покупают Toyota Camry, Kia K5, Nissan и так далее. Несмотря на недоступность этих автомобилей, их покупатели справедливо считают наиболее надежными и долговечными. В то же время китайские машины быстро дешевеют, но спросом не пользуются из-за короткого срока службы – даже в руководстве указывается, что он не превышает 3-7 лет или пробег в 200 тыс. км, отметил автоэксперт.

В то же время такой интерес к лизингу авто у россиян продержится недолго, так как его развитию препятствует высокая кредитная ставка, считает специалист. По его мнению, уже через несколько месяцев будет достигнут потолок – размер платежей станет для россиян «абсолютно непомерным».

Напомним, продажи автомобилей в России упали в мае почти на треть по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Из 10 наиболее продаваемых в плюсе только белорусско-китайский бренд Belgee, а также Jetour и Solaris. О том, какие новые автомобили можно выгодно купить в начале лета на фоне низкого спроса, — в материале «Газеты.Ru».

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