На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Автоэксперт объяснил резкий рост интереса россиян к покупке машин в лизинг

Автоэксперт Осипов: россияне начали покупать авто в лизинг из-за непомерных цен
close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В России отмечается падение продаж новых автомобилей, но при этом резко вырос спрос на покупку в лизинг подержанных машин. Так жители приобретают недоступные на рынке марки авто, а главная причина роста спроса на подобные сделки – стремительное подорожание машин, объяснил 360.ru автоэксперт Андрей Осипов.

«Когда у людей заканчиваются деньги, а цены на автомобили растут такими темпами, что сами транспортные средства становятся попросту недоступными, люди переключаются на сегмент поддержанных автомобилей, — пояснил специалист. — Сейчас не хватает денег и на них, поэтому на сцену выходит тот самый операционный лизинг для физических лиц».

Больше всего россияне проявляют интерес к японским, корейским и европейским маркам машин, в том числе покупают Toyota Camry, Kia K5, Nissan и так далее. Несмотря на недоступность этих автомобилей, их покупатели справедливо считают наиболее надежными и долговечными. В то же время китайские машины быстро дешевеют, но спросом не пользуются из-за короткого срока службы – даже в руководстве указывается, что он не превышает 3-7 лет или пробег в 200 тыс. км, отметил автоэксперт.

В то же время такой интерес к лизингу авто у россиян продержится недолго, так как его развитию препятствует высокая кредитная ставка, считает специалист. По его мнению, уже через несколько месяцев будет достигнут потолок – размер платежей станет для россиян «абсолютно непомерным».

Напомним, продажи автомобилей в России упали в мае почти на треть по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Из 10 наиболее продаваемых в плюсе только белорусско-китайский бренд Belgee, а также Jetour и Solaris. О том, какие новые автомобили можно выгодно купить в начале лета на фоне низкого спроса, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что минпромторг вернет льготные автокредиты для семей с детьми.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами