Авторынок обвалился. Россияне переключились на белорусские иномарки

Продажи автомобилей в России упали в мае почти на треть по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Снижение продаж наблюдается почти у всех лидеров рынка: из 10 наиболее продаваемых в плюсе только белорусско-китайский бренд Belgee, а также Jetour и Solaris. О том, какие новые автомобили можно выгодно купить в начале лета на фоне низкого спроса, — в материале «Газеты.Ru».

Продажи новых легковых автомобилей в России в мае 2025 года снизились на 28% по сравнению с тем же периодом 2024-го. За прошлый месяц было реализовано 91,2 тыс. машин, сообщило аналитическое агентство «Автостат».

Председатель комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в России Алексей Калицев пояснил, что спрос на автомобили в целом угасает, но май выдался слабым еще и из-за длинных праздничных дней в начале месяца.

«Преобладает общая усталость населения от текущих негативных трендов . Ожидание возвращения ушедших брендов, поддерживаемое СМИ, ведет к тому, что потенциальный покупатель продолжает голосовать в пользу банковских депозитов», — сказал Калицев, добавив, что отрасли срочно нужна существенная господдержка для стимулирования спроса.

По его словам, продажи автомобилей также тормозит ожидание снижения ключевой ставки ЦБ, на фоне падения авторынка растет отложенный спрос.

Кто пострадал больше всех

По данным «Автостата», из десяти лидеров российского авторынка спад в мае продемонстрировали семь брендов — это Lada, Haval, Chery, Geely, Changan, Omoda и Jaecoo.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

В плюсе только белорусско-китайский бренд Belgee, а также Jetour и Solaris. Последний на фоне низкой базы мая 2024 года нарастил продажи на 69% и реализовал за месяц почти 2 тыс. машин, а заодно снизил цены на автомобили с механической трансмиссией.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

В первой десятке наиболее продаваемых моделей (см. инфографику выше) все машины продемонстрировали снижение продаж, меньше всего упал кроссовер Geely Monjaro (на 18%, до 2,4 тыс. машин за месяц). Отгрузки самой популярной в России иномарки — кроссовера Haval Jolion — упали в мае почти на 28%, до 4,6 тыс. машин.

Отечественные бестселлеры Lada Granta и Vesta по сравнению с маем 2024 года показали снижение продаж на 35% и 52% соответственно.

В минусе и столичный автозавод МАЗ «Москвич», который реализовал за месяц 1,4 тыс. машин, что почти на 18% меньше, чем годом ранее.

Распродажа

На фоне низкого спроса автокомпании продолжают увеличивать скидки на свою продукцию. В частности, по данным маркетингового агентства НАПИ, в последний месяц весны подешевели автомобили у шести автокомпаний. Снижение цен коснулось Haval Jolion, кроссоверов Kaiyi X3, X7 и седанов Е5 калининградского завода «Автотор». Подешевели четыре модели китайского BAIC, а также пять моделей премиум-бренда Hongqi.

Опрошенные «Газетой.Ru» автодилеры и эксперты предупреждают, что период скидок на новые автомобили продлится максимум пару месяцев, и рекомендуют не откладывать покупку: запасы машин 2024 года многих популярных брендов, которые завозились при более низком утилизационном сборе, уже распроданы.

«Несмотря на сезонные поддержки условий покупки автомобилей, уже с июля мы по ряду моделей ожидаем более высокой транзакционной стоимости автомобилей, в основном за счет существенного снижения остатков склада машин, завезенных в 2024 году до очередного повышения утильсбора», — рассказал «Газете.Ru» директор розничных продаж автомобильной группы «Авилон» Илья Петров.

Практически распроданы стоки за 2024 год по Chery, Evolute, Voyah, Belgee, Omoda, Jaecoo, Haval, Haval Pro, Solaris , уточнил он. По словам эксперта, китайские автопроизводители в I квартале 2025 года сократили импорт легковых автомобилей в Россию более чем на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, во II квартале давление со стороны складских запасов значительно ослабло, что снижает вероятность дальнейшего уменьшения цен.

«В июне резкого сокращения мер поддержки продаж (скидок) не ожидается, так как традиционно начинается отпускной сезон, который для автобизнеса является низким. Прогноз на июнь — снижение продаж на рынке новых автомобилей на 5–8% по сравнению с маем », — заключил Петров.

Гендиректор группы компаний «Автодом» Андрей Ольховский заявил «Газете.Ru», что уровень скидок уже максимален, они сохранятся еще 1–2 месяца , но часть ассортимента из новых поступлений будет продаваться уже без дисконта.

«Затоваренность сохраняется — объем производства автомобилей в России сопоставим с предыдущими месяцами, импорт безусловно снизился, что не может не сказаться на наполнении бюджета по статье «утилизационный сбор». Ничего не поменялось в части объемов складов у всех игроков рынка за май», — сказал Ольховский.

По оценке гендиректора группы компаний «Автоспеццентр» Андрея Терлюкевича, общего товарного запаса нераспроданных машин в стране хватит на 6–7 месяцев продаж при актуальном спросе.

«Если ставка ЦБ начнет снижаться, а курс рубля ослабевать, то есть все предпосылки для отмены скидок и поддержек на самые популярные марки и модели», — предупредил Терлюкевич.

Автоэксперт, экс-глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег Мосеев полагает, что ситуация на авторынке далека от негативной и рядовому покупателю нет смысла откладывать приобретение нового автомобиля в ожидании демпинга.

«Сокращение продаж на 28% к маю прошлого года и 10% к апрелю — довольно хороший показатель, потому что май всегда ниже апреля на 15–20%, а сейчас только 10%. Говорить о том, что на рынке установилась тенденция к восстановлению, рано», — предупредил Мосеев.

По его мнению, худшим месяцем был март, в апреле авторынок показал позитивные результаты, а показатели мая также можно считать позитивными, несмотря на снижение продаж. Вместе с тем эксперт опасается, что период укрепления рубля продлится недолго и тотальной распродажи машин ждать не стоит.

«Рядовой покупатель не может предугадать, как будет вести себя ключевая ставка, от которой зависит курс рубля к валютам. Сейчас благоприятная ситуация, которая позволяет тем же китайцам давать скидки, потому что рубль укрепился по отношению к юаню», — заключил Мосеев.