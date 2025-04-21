Минпромторг вернет льготные автокредиты для семей с детьми

Семьи с детьми смогут вновь оформить льготные автокредиты на российские автомобили. Об этом«Коммерсанту» сообщил министр промышленности Антон Алиханов на презентации Lada Iskra в Тольятти.

Программу планируют расширить уже в апреле.

Инициативу внес «АвтоВАЗ»: новая модель Lada Iskra соответствует требованиям по локализации (не менее 2 тыс. баллов). Для семей с детьми базовая скидка составит 20%, а для жителей Дальнего Востока — 25% при стоимости авто до 2 млн рублей. В программу также входят УАЗ, ГАЗ и «Москвич-3».

«Рынок насыщен, но мера подстегнет спрос», — отметил Алиханов.

17 марта эксперт финансового рынка Андрей Бархота заявил, что российские дилеры обратились к правительству с просьбой запустить программу льготного автокредитования под 10% на фоне обрушения продаж. По его мнению, высока вероятность, что власти согласятся на этот на шаг.

Бархота также напомнил, что долгое время в России действовали льготные условия кредитования на машины из недорого сегмента. Однако сегодня наблюдается затаривание в среднем ценовом сегменте, где цена на авто стартует с 2,7 млн рублей. Скорректировать цены на рынке и поднять спрос на машины позволит возвращение в страну ушедших марок, которое ожидается ориентировочно в ближайшие год-полтора, отметил специалист.

Ранее россиянам объяснили, когда наступит благоприятный момент для покупки автомобиля.