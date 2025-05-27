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Таксистов серьезно накажут за незнание Москвы

Мэр Собянин поручил штрафовать таксистов за незнание Москвы на 5 тысяч рублей
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Vereshchagin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон, который вводит штрафы в размере 5 тыс. рублей для таксистов, не прошедших аттестацию на знание правил работы и города. Документ опубликовали на портале правительства столицы.

В нем отмечается, что наказание распространится на водителей, которые не подтвердили свои знания расположения транспортной инфраструктуры, достопримечательностей, спортивных и медицинских организаций. Также водители обязаны помнить порядок действий в чрезвычайной ситуации и правила перевозки багажа легковым такси.

Таксисты могут сдать тест в любой удобный день онлайн через систему КИС «АРТ» и очно — в аттестационном центре.

До этого были названы восемь автомобилей, которые допустят к работе в такси в России. В основном это отечественные автомобили, а также несколько китайских моделей.

Согласно закону о локализации автомобилей такси, для включения авто в реестр такси нужно выполнить одно из требований: совокупное количество баллов локализации соответствует совокупному количеству баллов, установленному правительством для госзакупок; указанный автомобиль произведен в рамках специального инвестконтракта, заключенного в период с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года.

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