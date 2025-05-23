Названы 8 автомобилей, которые допустят к работе в такси

В России составили список из 8 автомобилей, допущенных к работе в такси

В России утвердили список автомобилей, разрешенных для работы в такси, сообщает журнал «За рулем».

«В основном это автомобили российской сборки: Lada Granta, Lada Vesta, Lada Aura, а также китайские Haval Jolion, Haval F7/F7x, BAIC U5 Plus и Kaiyi E5. Эти автомобили будут задействованы при перевозке клиентов в эконом- и комфорт-классе», — сообщает журнал.

Из-за нехватки машин высокого класса таксопарки могут столкнуться с трудностями при формировании парка для бизнес-класса и VIP-клиентов.

Согласно закону о локализации автомобилей такси, для включения авто в реестр такси нужно выполнить одно из требований: совокупное количество баллов локализации соответствует совокупному количеству баллов, установленному правительством для госзакупок; указанный автомобиль произведен в рамках специального инвестконтракта, заключенного в период с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года.

При этом исключение сделали для Калининградской области и Сибирского федерального округа, где требования не будут применяться до 1 марта 2028 года, и для регионов Дальнего Востока — до 1 марта 2030 года.

Ранее сообщалось, что в России хотят обязать каршеринги использовать локализованные автомобили.