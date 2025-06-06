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Стало известно, что в опрокинувшемся автобусе с детьми в Хабаровске не было регистратора

Госавтоинспекция: в автобусе, попавшем в ДТП в Хабаровске, не было регистратора

В автобусе, который вез детей на экскурсию в зоосад и попал в ДТП в Хабаровске, не было регистратора. Об этом сообщила Госавтоинспекция региона в Telegram-канале.

«‎Все участники ДТП были пристегнуты ремнями безопасности, что уберегло их от более серьезных последствий», — сказано в сообщении.

До этого губернатор региона Дмитрий Демешин заявил, что после инцидента в регионе начнется проверка перевозчиков, у которых есть разрешение на работу с несовершеннолетними пассажирами. Он подчеркнул, что дал указание начать тотальную проверку всех перевозчиков, у которых есть разрешение на работу с детьми.

Также будут проверены техническое состояние автобусов и здоровье водителей. По его словам, пострадавшим детям окажут необходимую помощь.

До этого в Госавтоинспекции Хабаровского края заявили, что автобус с детьми опрокинулся в Хабаровске. Позднее в следственном управлении Следственного комитета России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области заявили, что травмы во время ДТП с автобусом около Хабаровска получили 12 детей.

В СК возбудили дело по признакам преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса России «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Ранее крупная авария заблокировала движение на МКАД в Москве.

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