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Ульяновец выстрелил в ухо водителю из-за спора на парковке

В Ульяновске мужчина выстрелил в ухо водителю из-за спора о парковке
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Depositphotos

В Ульяновске мужчина выстрелил в ухо оппоненту в споре из-за парковки. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.

«Сотрудники полиции установили, что вечером потерпевший приехал вместе с семьей в гости к знакомой и припарковал свое транспортное средство возле дома. Заметив с балкона чужой автомобиль, один из жильцов стал высказывать недовольство», — отмечается в сообщении.

Между мужчинами произошла перепалка, в ходе которой жилец вышел на улицу и выстрелил в правое ухо водителя из аэрозольного пистолета. Водитель обратился в полицию, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 Уголовного кодекса РФ. Нападавшего отпустили под подписку о невыезде.

До этого стало известно, что в Сергиевом Посаде спорткар вылетел на автобусную остановку.

Ранее москвичей предупредили о масштабном ремонте МКАД.

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