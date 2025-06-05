На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Москвичей предупредили о масштабном ремонте МКАД

На МКАД будут частично закрывать движение для укладки асфальта
close
Константин Михальчевский/РИА «Новости»

В течение лета на МКАД будет заменен асфальт на площади 1 млн кв. метров, в ходе ремонта планируется частично перекрывать движение. Об этом сообщается в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

«Среди крупных участков МКАД, где пройдет ремонт, – транспортная развязка «Варшавская», внешнее кольцо с 10-го по 13-й километры и с 92-го по 95-й километр. Регулярно проверяем состояние покрытия магистралей, следим за истечением гарантийного срока и своевременно производим замену», — отмечается в сообщении.

Работы по замене асфальта на МКАД будут проводиться преимущественно в ночное время с частичным ограничением движения.

Также стало известно, что асфальтовое покрытие будет заменено на Третьем транспортном кольце. Ремонт пройдет на 16 участках, покрытие будет заменено на 700 тыс. кв. метров.

Ранее массовая авария затруднила движение на МКАД.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами