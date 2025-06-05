Москвичей предупредили о масштабном ремонте МКАД

На МКАД будут частично закрывать движение для укладки асфальта

В течение лета на МКАД будет заменен асфальт на площади 1 млн кв. метров, в ходе ремонта планируется частично перекрывать движение. Об этом сообщается в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

«Среди крупных участков МКАД, где пройдет ремонт, – транспортная развязка «Варшавская», внешнее кольцо с 10-го по 13-й километры и с 92-го по 95-й километр. Регулярно проверяем состояние покрытия магистралей, следим за истечением гарантийного срока и своевременно производим замену», — отмечается в сообщении.

Работы по замене асфальта на МКАД будут проводиться преимущественно в ночное время с частичным ограничением движения.

Также стало известно, что асфальтовое покрытие будет заменено на Третьем транспортном кольце. Ремонт пройдет на 16 участках, покрытие будет заменено на 700 тыс. кв. метров.

Ранее массовая авария затруднила движение на МКАД.