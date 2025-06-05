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Спорткар вылетел на автобусную остановку в Подмосковье

В Подмосковье спорткар протаранил автобусную остановку
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Telegram-канал «Осторожно, Москва»

В Сергиевом Посаде спорткар Dodge протаранил автобусную остановку после столкновения с другим автомобилем. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Авария с участием двух автомобилей произошла в подмосковном Сергиевом Посаде. Как рассказали «Осторожно, Москва» очевидцы, водитель отечественной «Приоры» не убедился в безопасности маневра перед «Доджем», который двигался ему навстречу», — отмечается в публикации.

В результате автомобили столкнулись, а затем Dodge вылетел на автобусную остановку. В аварии пострадал минимум один человек — водитель Lada Priora. На кадрах с места аварии видно, что у американского спорткара разбита передняя часть и левая боковина. У остановочного павильона разбиты стекла. На месте ДТП собралась толпа людей.

Ранее в Подмосковье произошло ДТП с участием грузовиков.

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