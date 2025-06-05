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«С шестью яйцами»: во Владивостоке мужчина обнаружил необычный сюрприз в машине

Во Владивостоке мужчина обнаружил птичье гнездо с яйцами на подвеске авто
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Telegram-канал «Svodka25 l Новости Приморья и Владивостока»

Во Владивостоке водитель обнаружил шесть яиц на подвеске своего автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Приморья и Владивостока».

«Во Владивостоке на Заре местный житель с удивлением обнаружил на подвеске своего автомобиля птичье гнездо с шестью яйцами», — говорится в сообщении.

На опубликованном в сети видео видно, что на подвеске автомобиля свито гнездо. Кроме того, в нем находятся яйца.

По информации канала, подобные случаи замечали и ранее в Приморском крае. Аналогичные ситуации происходили в Фокино и под Уссурийском.

До этого сообщалось, что в Екатеринбурге ребенок попал под автомобиль, спасаясь от собаки. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как собака начинает бежать на ребенка, стоящего возле дороги. От испуга мальчик выбегает на проезжую часть, где его сбивает автомобиль.

В Госавтоинспекции по региону отметили, что собака и ранее пугала прохожих, поэтому животное отловили и временно усыпили.

Ранее в Москве на парковке у Белорусского вокзала воспламенился автомобиль.

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