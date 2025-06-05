В Москве на парковке у Белорусского вокзала воспламенился автомобиль

«Осторожно, Москва»: в Москве у Белорусского вокзала загорелся автомобиль

В Москве возле Белорусского вокзала загорелся автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» со ссылкой на МЧС.

«Автомобиль загорелся на паркинге по адресу улица Нижняя, 14. Никто нет пострадал. Службы находятся на месте», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, что на место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб, которые пытаются ликвидировать возгорание.

До этого сообщалось, что в Москве неизвестные украли из автомобиля 1,5 млн рублей, которые курьер вез мошенникам. Уличная камера запечатлела инцидент на видео. На кадрах видно, как люди открывают автомобиль, что-то забирают и убегают.

По информации источника, далее стало известно, что пострадавшим является курьер, который перевозил деньги, выманенные у 53-летнего москвича мошенниками. Так, сотрудники правоохранительных органов задержали водителя.

Кроме того, в Москве несколько школьников ехали на одном электросамокате.

Ранее пожилая москвичка с палкой шла по проезжей части среди автомобилей, и это попало на видео.