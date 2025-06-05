Крупное ДТП с участием грузовиков произошло в Подмосковье

В Московской области на Новорязанском шоссе произошло массовое ДТП, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«На Новорязанском шоссе произошла авария с участием фуры и самосвала», =- сообщает канал.

На кадрах видно, как от удара фура вылетела в кювет, а ее содержимое вывалилось на дорогу. Как рассказали «Осторожно, Москва» очевидцы, из-за аварии образовалась огромная пробка. Информация о пострадавших уточняется.

До этого в Санкт-Петербурге произошло жесткое дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с большегрузом и женщиной на велосипеде.

«Очень жесткие кадры не для всех: девушку на велосипеде подмял под себя МАЗ в Рыбацком — ее обездвиженное тело под колесом многотонного автомобиля сняли на видео шокированные местные жители», — говорится в публикации Telegram-канала «Mash на Мойке».

Ранее на видео попало, как люди разлетелись по дороге после жесткого ДТП.