В Мордовии на видео попало, как люди вылетели из Lada Granta после жесткого столкновения

В Мордовии на видео попало, как люди разлетелись по дороге после жесткого ДТП

В Мордовии водитель на ВАЗ-2108 врезался в Lada Granta. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Россия.112».

«Мужчина выезжал с кладбища и решил вклиниться на трассу, не пропустив «Гранту». От удара двоих пассажиров выбросило на дорогу — одного <…> переехал «Рено Логан», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как ВАЗ-2108 выезжает на дорогу, где в него врезается Lada Granta. От удара люди вылетают из салона. Кроме того, автомобиль Renault Logan переезжает одного из пострадавших.

По информации канала, в результате ДТП три человека получили травмы, несовместимые с жизнью.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге белый Rolls-Royce с номером 001 спровоцировал жесткое ДТП на Петергофском шоссе. Пользователи в соцсетях пишут, что красивый автомобильный номер стоил владельцу порядка 20 млн рублей.

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