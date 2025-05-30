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В Петербурге фура подмяла под себя женщину на велосипеде

В Петербурге МАЗ подмял под колеса женщину на велосипеде
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Telegram-канал Mash на Мойке

В Санкт-Петербурге произошло жесткое дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с большегрузом и женщиной на велосипеде. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

«Очень жесткие кадры не для всех: девушку на велосипеде подмял под себя МАЗ в Рыбацком — ее обездвиженное тело под колесом многотонного автомобиля сняли на видео шокированные местные жители», — говорится в публикации.

По предварительной информации, МАЗ хотел завернуть на строительную площадку и не заметил велосипедистку у себя на пути. Личность девушки устанавливается.

До этого на Урале защитник природы запрыгнул в кузов мусоровоза, чтобы водитель перестал сбрасывать отходы на дорогу.

«Наиль с женой катались на великах по полям и наткнулись на гору хлама посреди проезда. Заметили рядом грузовик, попросили шофера убраться. Тот сел в кабину и попытался удрать», — говорится в сообщении Telegram-канала Ural Mash.

Ранее в Самаре мощный кульбит курьера на скутере после тарана скорой попал на видео.

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