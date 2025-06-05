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«Чума болотная»: в Нижнекамске таксист накричал на пенсионерку, и это попало на видео

В Нижнекамске таксист накричал на пенсионерку из-за грязных сумок

В Нижнекамске водитель такси накричал на пенсионерку за то, что она поставила сумки на сиденье автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «Нижнекамск. Сегодня».

«Мужчина начал кричать на женщину, утверждая, что она пачкает сиденье, и в итоге выгнал ее из машины. Кто прав в этой ситуации – вопрос открытый, но многие пользователи соцсетей поддерживают бабушку, считая реакцию таксиста чрезмерной», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как водитель ругается с мужчиной, который защищает пенсионерку. Во время конфликта таксист и пожилая женщина начинают оскорблять друг друга, при этом пенсионерка обзывает водителя «чумой болотной».

До этого сообщалось, что в Улан-Удэ мотоциклист врезался в легковой автомобиль. Уличная камера запечатлела инцидент на видео. На кадрах видно, как мотоцикл врезается в остановившуюся легковую машину. От удара водитель отлетает в сторону, после чего встает и уходит с проезжей части.

Ранее в Москве на парковке у Белорусского вокзала воспламенился автомобиль.

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