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«Смотреть больно»: в Улан-Удэ мотоциклист подлетел от удара авто, и это попало на видео

В Улан-Удэ на видео попало, как байкер подлетел от удара легковушки

В Улан-Удэ мотоциклист врезался в легковой автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал «Весь Улан-Удэ».

«Парень на скорости влетел в автомобиль, вылетел на асфальт и прокатился по нему. В состоянии шока он встал и даже смог уйти с дороги. Смотреть больно», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент на видео. На кадрах видно, как мотоцикл врезается в остановившуюся легковую машину. От удара водитель отлетает в сторону, после чего встает и уходит с проезжей части.

До этого сообщалось, что в Екатеринбурге ребенок попал под автомобиль, спасаясь от собаки. На кадрах видно, как собака начинает бежать на ребенка, стоящего возле дороги. От испуга мальчик выбегает на проезжую часть, где его сбивает автомобиль.

В Госавтоинспекции по региону отметили, что собака и ранее пугала прохожих, поэтому животное отловили и временно усыпили. Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность владельца собаки. По факту ДТП полиция проводит проверку.

Ранее в Москве на парковке у Белорусского вокзала воспламенился автомобиль.

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