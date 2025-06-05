В России появится новый кроссовер Geely

Гибридный кроссовер Geely Galaxy Starship 7 готовится к старту продаж в России. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили».

«По информации знакомого с процессом сертификации источника, компания Geely Motors находится в процессе получения ОТТС на модель с заводским номером P145. Это Geely Galaxy Starship 7 — по сути, гибридная версия электрокара EX5», — сообщает портал.

Длина кроссовера — 4740 мм, колесная база — 2755 мм. Он снабжен гибридной силовой установкой с атмосферным бензиновым двигателем объемом 1,5 л мощностью 112 л.с. Суммарная отдача системы — 218 л.с. Starship 7 — одноклассник модели Monjaro.

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Автомобиль будет предлагаться с двухлитровым мотором мощностью 245 л.с. и восьмиступенчатой автоматической трансмиссией. Машина разгоняется до 100 км/ч быстрее чем за 7 секунд.

В список оснащения войдет активная подвеска Continuous Damping Control (CDC), которая анализирует данные о дорожном покрытии и динамике автомобиля и адаптирует настройки каждые две миллисекунды.

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