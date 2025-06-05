Импорт легковых автомобилей в Россию в мае сократился на 74%

«Автостат»: импорт новых легковых машин в РФ в мае упал на 74%

Импорт новых легковых автомобилей в Россию в мае 2025 года снизился на 74%, сообщил ТАСС исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов.

«По новым автомобилям мы видим, что к прошлому году минус 74% <…> к маю прошлого года. Но видим, что есть падение и к апрелю. При этом в пробеге мы видим, что он продолжает расти, вышли уже на уровень 37 тысяч, и уже там идем примерно по объемам 2023 года и выше уровня 2024 года», — сказал он.

Отмечается, что лидером в марочном рейтинге в импорте стал бренд Changan, модель — Changan UNI-S.

До этого «Коммерсантъ» сообщил, что российские дилеры начали распродавать новые китайские автомобили со скидками до миллиона рублей.

«Затоваривание складов дилеров привело к значительным скидкам на новые китайские автомобили: диапазон дисконтов варьируется от 150 тыс. до 1 млн руб. по разным моделям. Компании стремятся разгрузить стоки, которые в условиях высокой ставки ЦБ содержать становится крайне дорого», — сообщает издание.

Ранее сообщалось, что в России сильно упали продажи автомобилей «Москвич».