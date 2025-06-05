Стало известно, сколько Haval зарабатывает с одного собранного автомобиля в России

No Limits: Haval зарабатывает до $5 тысяч с одного собранного автомобиля в РФ

Haval может зарабатывать до $5 тыс. с одного собранного автомобиля в России. Об этом сообщает Telegram-канал No Limits со ссылкой на собственные источники информации.

«Маржа завода Haval в России может доходить примерно до $4-5 тысяч (или до 20-25%) от рекомендованной розничной стоимости одного автомобиля. Такую цифру назвал No Limits хорошо осведомлённый источник в автопроме России», - сообщает канал.

Собеседник отметил, что по европейским заводам средним уровнем маржинальности на один собранный автомобиль считается 7-10%, реже — 15%. В последнем случае речь идет о сегментах премиальных и люксовых автомобилей, в которых скромные размеры продаж нивелируют прибыльность.

До этого на бывшем российском заводе Nissan (ныне — «Автозавод Санкт-Петербург») завершился выпуск двух моделей кроссоверов Xcite.

По данным Telegram-канала «Русский автомобиль», «Автозавод Санкт-Петербург» завершил сборку Xcite Cross 7 и 8, больше машинокомплектов от Chery не ожидается.

По данным источников «Русского автомобиля», запас нераспроданных машин этих моделей оценивается в 7–10 тыс. экземпляров. Ими заставлены все заводские стоянки, которые вмещают до 10 тыс. машин.

Производство автомобилей Xcite началось на предприятии в январе 2024 года, в продажу первые экземпляры Xcite X-Cross 7 поступили в мае того же года.

Ранее сообщалось, что автомобили под новым брендом «Аврора» появятся на российском рынке.