Автомобили под новым брендом «Аврора» появятся на российском рынке

В России ожидается появление новой автомобильной марки «Аврора», сообщает портал Quto.

«Автомобили, выпускаемые Горьковским автозаводом, — «ГАЗель» и «Соболь» — теперь будут только грузовыми. Производитель рассматривает возможность представлять пассажирские модели семейства NN под отдельным брендом. Один из вариантов — «Аврора», — сообщает портал.

Одна из моделей — микроавтобус для семейного отдыха или бизнеса. Среди преимуществ простота в управлении, экономичность и надёжность двигателя.

До этого стало известно, что новый кроссовер Omoda C7 получил пять комплектаций — переднеприводные Joy и Lifestyle и полноприводные Drive, Active и Supreme. Во всех случаях машина оснащается 1,6-литровым турбомотором на 150 л.с. и 275 Нм в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач.

Ранее в России начались продажи кроссоверов Kia KX1 за 1,4 млн рублей.