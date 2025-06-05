В Дзержинске пенсионерки отлупили друг друга сумками на проезжей части и попали на видео

В Дзержинске на видео попало, как пенсионерки подрались на проезжей части

В Дзержинске пожилые женщины подрались на проезжей части. Об этом сообщает ГТРК «Нижний Новгород».

«Одна бежала на остановку на красный, вторая решила напомнить ей правила дорожного движения. В ход пошли сумки и крепкие словечки. Остановили разборки очевидцы», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент на видео. На кадрах видно, как две женщины выходят на проезжую часть, при этом одна пенсионерка толкает другую, после чего конфликтующие начинают ударять друг друга сумками. Далее — к женщинам подъезжает автомобиль, водитель которого сигналит, из-за чего пенсионерки уходят с дороги.

До этого сообщалось, что в Тверской области большегруз врезался в ВАЗ-2114. На кадрах видно, как грузовик врезается в остановившийся ВАЗ-2114, от удара легковая машина отлетает и задевает проезжающий автомобиль. Кроме того, в момент столкновения запчасти разлетаются по проезжей части.

Ранее пожилая москвичка с палкой шла по проезжей части среди автомобилей.