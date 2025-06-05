Suzuki остановила выпуск своей старейшей модели

Suzuki Motor остановила выпуск автомобилей Swift на японском рынке из-за дефицита комплектующих, сообщает издание Nikkei Asia.

Производство большинства версий Swift было приостановлено с 26 мая по 6 июня. По данным издания, задержки связаны с медленным оформлением экспортных лицензий КНР.

Редкоземельные металлы, необходимые для электродвигателей гибридных систем, в основном поставляются из Китая, который контролирует около 70% мирового производства.

До этого стало известно, что Mercedes-Benz прекратит выпуск хетчбэка A-Class, чтобы сосредоточиться на компактных кроссоверах.

Компания не будет разрабатывать новое поколение своего единственного автомобиля в кузове хетчбэк. В модельной линейке немецкого бренда, помимо нового нового CLA в кузове седан и shooting brake (универсал с покатой крышей), появятся новые поколения кроссоверов GLA и GLB, а также компактная версия G-Class.

Ранее сообщалось, что Mercedes-Benz откажется от выпуска двух моделей.