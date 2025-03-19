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Mercedes-Benz избавится от самой компактной модели

Mercedes-Benz прекратит производство A-Class
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Mercedes-Benz

Mercedes-Benz прекратит выпуск хетчбэка A-Class, чтобы сосредоточиться на компактных кроссоверах. Преемника у модели не будет, сообщает Carscoops со ссылкой на главного технического директора Mercedes-Benz Маркуса Шефера.

Нам нужны модели, которые работают по всему миру, включая Китай и США. Я знаю, что хетчбэк — любимый тип кузова в Европе, но он не входил в планы, и нам пришлось делать выбор, пусть и сложный», — приводит издание слова Шефера на презентации нового Mercedes-Benz CLA.

По его словам, компания не будет разрабатывать новое поколение своего единственного автомобиля в кузове хетчбэк. В модельной линейке немецкого бренда, помимо нового нового CLA в кузове седан и shooting brake (универсал с покатой крышей), появятся новые поколения кроссоверов GLA и GLB, а также компактная версия G-Class.

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