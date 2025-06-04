В России сильно упали продажи автомобилей «Москвич»

Продажи автомобилей «Москвич» в России в мае упали на 18%

Автомобильный бренд «Москвич» в мае 2025 года продал 1,43 тыс. автомобилей. Об этом «Российской газете» рассказали в пресс-службе отечественной марки.

При этом, по данным газеты, в мае 2024 года в России было реализовано 1,75 тыс. машин. Таким образом, продажи «Москвича» за год снизились на 18%.

Отмечается, что в мае 2025 года бестселлером «Москвича» продолжает оставаться модель «Москвич 3»: в прошлом месяце реализовано 924 единицы.

До этого сообщалось, что японский концерн Toyota возобновил продажи машин через свой дочерний дилерский центр в Москве. Среди моделей, которые поставляются с заводов Японии и Китая, — популярные Camry, RAV4, Land Cruiser Prado и Land Cruiser 300. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Автокомпания Toyota свернула бизнес на российском рынке в 2022 году, как и многие другие иностранные производители. В 2023 году концерн продал свой завод в Санкт-Петербурге компании ООО «Шушары-Авто».

Ранее была названа средняя цена китайского автомобиля в России.