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Бастрыкин приказал повторно возбудить уголовное дело по наезду Rolls-Royce на байкера

Бастрыкин поручил снова возбудить дело по наезду Rolls-Royce на байкера
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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил снова возбудить уголовное дело в связи с наездом автомобилиста на байкера в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета РФ.

«Прокурор Красносельского района города Санкт-Петербурга Александров К.А. отменил постановление следствия о возбуждении уголовного дела. Данное решение обжалуется вышестоящему прокурору. Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу Бобкову О.В. повторно возбудить уголовное дело и представить доклад», — отмечается в сообщении.

Уголовное дело о покушении было возбуждено по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ.

Наезд белого Rolls-Royce на мотоциклиста произошел 31 мая. Водитель машины разворачивался из правого ряда, в его автомобиль врезался мотоциклист, двигавшийся прямо. Автомобиль продолжил движение и переехал байкера. Об инциденте подробно писала «Газета.Ru».

Ранее россиянин запинал автомобиль на проезжей части.

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